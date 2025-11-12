На Ставрополье втрое снизилось количество просрочек и фальсификата

Ставропольский край добился значительного снижения числа просроченных и контрафактных продуктов благодаря активному внедрению системы цифровой маркировки «Честный знак» и участию в федеральном пилотном проекте «Честный регион», сообщил корреспонденту «Ъ-Кавказ» министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

По словам спикера, регион стал одним из лидеров по легализации товарооборота и прослеживаемости происхождения продукции. В 2023 году край первым среди регионов заключил меморандум с оператором системы маркировки — ООО «Оператор-ЦРПТ», что позволило поэтапно охватить обязательной маркировкой производителей молочной продукции, минеральной воды, безалкогольных напитков, пива, кормов и других товаров.

В пилотном проекте участвуют не только производители и ритейл, но и гостиничные комплексы, а жители региона могут с помощью мобильного приложения «Честный знак» самостоятельно проверять легальность и качество покупаемых товаров. Эта система уже стала образцом эффективности в Северо-Кавказском федеральном округе, где общий объем заблокированных нелегальных товаров превысил 5,7 млн единиц, а доля нелегального табака снизилась до 14,8%.

Станислав Маслаков