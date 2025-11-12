Путин и Токаев посетят гала-концерт в Большом театре

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетят гала-концерт в Большом театре в честь Дней культуры Казахстана в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Официальная встреча двух президентов начнется после 13:00 мск. После церемонии встречи лидеры проведут переговоры в расширенном составе, в которых примут участие представители обеих стран. Завершится встреча государственным обедом в честь казахстанского президента.

Ожидается подписание пакета документов, включая декларацию о переходе отношений между Россией и Казахстаном на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. После этого Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сделают заявления для СМИ.