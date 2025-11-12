Торговый дом ММК стал лауреатом нескольких конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции

В рамках Недели металлов в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов ежегодных конкурсов, проводимых Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) среди металлосбытовых компаний. Среди отмеченных наградами — Торговый дом ММК и его подразделения.

В конкурсе «Лучшая сбытовая сеть России-2025», на победу в котором в этом году претендовали более 20 компаний, ТД ММК стал лауреатом в номинации «Лучшая федеральная сбытовая сеть металлургических компаний».

В конкурсе на звание «Лучший сервисный металлоцентр России-2025» награду «За высокий уровень качества» получил сервисный металлоцентр ТД ММК в Магнитогорске. А обособленное подразделение ТД ММК в Казани стало лауреатом конкурса «Лучшая металлобаза России-2025» в номинации «Лучшая металлобаза по производительности».

ООО «Торговый дом ММК» является одной из ведущих металлоторговых сетей страны. Компания располагает складами в 37 городах России, где представлено 10 тыс. номенклатурных позиций металлопродукции.

В 2024 году компания добилась рекордного уровня продаж в 1,521 млн т металлопродукции, увеличила металлообрабатывающие мощности и грузооборот собственных площадок хранения. Особый акцент ТД делает на цифровизации бизнеса, запускает онлайн-сервисы для клиентов и партнеров, развивает продажи через маркетплейс.

ПАО «ММК»