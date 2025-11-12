В Самаре начали тестировать карту «Тройка» для оплаты проезда

В Самаре начали внедрять систему единого билета «Тройка», которая позволит оплачивать проезд в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах без покупки отдельных билетов. Об этом сообщил глава города Иван Носков в эфире ГТРК «Самара».

Градоначальник отметил, что новая система создается для повышения комфорта жителей и упрощения пересадок между разными видами транспорта. На первом этапе планируется интеграция с подвижным составом муниципальных перевозчиков.

В будущем карта может быть использована в других городах, где уже работает система «Тройка», включая Москву. Это будет особенно полезно для жителей Самары, которые часто ездят в столицу.

В настоящее время карта «Тройка» используется в более 40 российских регионах, включая Тульскую область, Донецкую народную республику, Хабаровский край, Марий Эл.

Андрей Сазонов