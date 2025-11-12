В Самаре на аукционы выставили 11 зданий по новому механизму восстановления ОКН

В Самаре запустили новый механизма восстановления объектов культурного наследия. На аукционы выставили 11 зданий под реставрацию, сообщает глава Самары Иван Носков.

Памятники архитектуры, выставленные на аукционы, находятся в историческом центре Самары, на ул. Ленинской, Водников, Фрунзе. Торги пройдут 17, 18 и 19 декабря на электронной площадке РТС-тендер. Победителем станет участник, который предложит наибольшую цену.

«Напоминаю, в чем смысл нового механизма: инвестор получает объект только после полной реставрации за свой счет. В зданиях объектов культурного наследия допустимо открывать социальный бизнес, гостиницы, кафе, рестораны, выставочные залы, галереи, офисы. Здание после реставрации не перестает быть объектом культурного наследия», — отмечает Иван Носков.

По словам главы города, это первый опыт для Самары. Первые здания под реставрацию тщательно отбирались. Планируется, что «новый механизм работы поможет спасти ценные здания в историческом центре, вернуть им былую красоту и восстановить эстетику городской застройки».

Руфия Кутляева