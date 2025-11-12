Ликероводочный завод «Стандартъ» в Выксе будет выпускать безалкогольные напитки

ООО «Компания “Аква-Юг”» (Ростовская область, производитель безалкогольных напитков, входит в ГК «XXI век») планирует начать выпуск безалкогольных напитков на нижегородском ликероводочном заводе «Стандартъ». Как сообщает ростовское издание «Город N», решение о том, сохранится ли на этом заводе производство алкогольной продукции, пока не принято.

По словам директора по развитию компании «Аква-Юг» Любови Процковой, ГК «XXI век» не планировала выходить на алкогольный рынок. Ее интерес к заводу «Стандартъ» был связан с возможностью расширения производства безалкогольных напитков.

Сейчас «Стандартъ» продолжает работу в рамках действующих обязательств по производству алкогольных напитков. В будущем предприятие будет реконструировано и обеспечено новым оборудованием, необходимым для производства безалкогольной продукции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Компания "Аква-Юг"» зарегистрирована в Ростовской области в 2002 году. Ее основным видом деятельности является производство безалкогольных напитков. Бенефициаром компании является Андрей Балдин, директором — Олег Процков. По итогам 2024 года доходы предприятия ставили 785,3 млн руб., выручка от продажи — 767,2 млн руб., чистая прибыль — 65,16 млн руб. ООО «Стандартъ» в разные годы принадлежало семье бывшего сенатора Дмитрия Савельева и нижегородскому предпринимателю Феликсу Верховодову. С августа 2025 года владельцем предприятия стал Андрей Балдин. По итогам 2024 года доходы предприятия составили 381,8 млн руб., выручка от продажи — 2,4 млн руб., чистая прибыль — 74,16 млн руб.

Андрей Репин