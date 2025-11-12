Минобороны России сообщило о взятии Сухого Яра в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Сухой Яр в Донецкой народной республике, следует из сообщения пресс-службы Минобороны России.

«Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр», — сообщили в ведомстве. Сухой Яр находится в 2 км к юго-востоку от Красноармейска (Покровска).

В Красноармейске, как сообщили в Минобороны, штурмовые группы 2-й армии активно наступают в западной части города, северо-западных и восточных кварталах центрального района, а также на территории западной промзоны.