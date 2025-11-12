Головная компания курганского «Синтеза» сохранила место в рейтинге работодателей

Фармацевтическая компания «Бинофарм групп», владеющая курганским заводом «Синтез», в третий раз вошла в рейтинг российских работодателей, составленный РБК. Холдинг, как и в прошлом году, включен в III группу, сообщает пресс-служба компании.

Исследование основано на анализе более 40 показателей, объединенных в несколько блоков: условия труда и работа с сотрудниками, эффективность и инновационное развитие бизнеса, социальная ответственность и деловая репутация. Дополнительно учитывается мнение HR-директоров крупнейших компаний России и отзывы самих сотрудников. Позиции компаний в рейтинге представлены в виде групп. Лучшие результаты у представителей I группы.

Директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм групп» Татьяна Федченко отметила, что стабильное присутствие в рейтинге РБК — это индикатор того, что компания движется правильном направлении «в области управления человеческими ресурсами».

Всего в исследовании РБК участвовали 381 компания. Совокупный фонд оплаты труда участников рейтинга составил 6,1 трлн руб., а средняя зарплата — 169,7 тыс. руб. Общее число сотрудников во всех компаниях-участницах достигло 3,9 млн чел.