Из-за прорыва водовода в Новороссийске затоплены несколько домов

Из-за прорыва водовода в Новороссийске затоплены несколько частных домов и повреждена машина, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Сейчас на участке водовода ведутся аварийные работы, в городе ограничена подача воды. Господин Кравченко пообещал жильцам затопленных домов, что власти помогут им откачать воду с участка. Владелец поврежденного авто позднее сможет взыскать с городского «Водоканала» компенсацию за ущерб, указал мэр.

Повреждение на Троицком групповом водопроводе (ТГВ) специалисты зафиксировали в 9:05 мск 12 ноября. СМИ публиковали фото и видео, на которых показано, как большой столб воды бьет на несколько метров из земли на улице Пограничной.

Для локализации аварии было снижено давление в поврежденном участке, подача воды в город в связи с этим сократилась с 4,6 тыс. до 3 тыс. куб. м в час. Аварийные работы планируется завершить до 20:00 мск. В следующий раз воду подадут в дома 13 ноября с 6:00 до 9:00 мск.

Полина Мотызлевская