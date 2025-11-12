WSJ: ФРС может сделать паузу в снижении учетных ставок

Как сообщает The Wall Street Journal, «ФРС все больше раздирают сомнения по поводу снижения ставки в декабре». Ссылаясь на источники в ведомстве, издание сообщает, что «чиновники расходятся во мнениях» относительно того, что представляет большую угрозу — постоянная инфляция или слабый рынок труда. И даже возобновление публикации официальных экономических данных, которая была приостановлена из-за шатдауна, «может не устранить разногласий» в ФРС.

Издание отмечает, что уже в ходе последнего заседания ФРС по ставке за продолжение политики снижения ставок высказалось всего 10 из 19 членов Комитета по открытому рынку, который выносит финальное решение. В этой связи опрошенные WSJ эксперты не исключают, что на своем декабрьском заседании ФРС может взять паузу в снижении ставок, а раскол во мнениях членов ключевого комитета «не закончится быстро».

Евгений Хвостик