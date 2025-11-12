Казанский архитектурный университет выделит 20,8 млн рублей на охрану

Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) на охрану своих объектов в 2026 году выделит 20,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнитель будет отвечать за организацию пропускного режима. Также подрядчик обязан патрулировать территорию, проверять помещения учебных корпусов и общежитий, контролировать движение транспорта и следить за соблюдением правил внутреннего распорядка студентами и сотрудниками.

Срок выполнения контракта — с 1 января по 31 декабря 2026 года. Финансирование осуществляется за счет средств университета.

В структуру КГАСУ входят 6 институтов, 28 кафедр, школа, научно-образовательные центры, лаборатории, издательство, библиотека, музей, технопарк и спортивный комплекс. Университет готовит специалистов в области строительства, архитектуры и дорожного дела.

Анна Кайдалова