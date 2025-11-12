Новый индустриальный парк за 10 млрд рублей построят в Новосибирске

ООО «Дорхан восток девелопмент» (входит в концерн DoorHan) заявило о планах построить в Новосибирске индустриальный парк. Площадь будущего комплекса составит 50 тыс. кв. м с возможностью увеличения до 500 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 10 млрд руб., часть из которых — собственные средства компании, часть — заемные, сообщил «Ъ-Сибирь» генеральный директор предприятия Лев Решетников.

Строительство парка начнется в 2026 году и завершится в 2035-м. В настоящее время инвестор подыскивает земельный участок, который планирует взять в аренду. Предполагается, что на его территории разместятся компании, работающие в сфере промышленного производства. По расчетам инвестора, на предприятиях парка будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест.

«Парк «Дорхан» будет создан в формате light industrial, который подходит, в том числе, для малых и средних промышленных предприятий, которые сегодня испытывают дефицит в производственных площадях. Кроме того, наша компания планирует работать в других регионах Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, мы рассматриваем для реализации своих парковых проектов такие регионы как Тюмень, Иркутск, Красноярск, Владивосток и Хабаровск», — рассказал Лев Решетников.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорхан восток девелопмент» зарегистрировано в Новосибирской области в октябре 2025 года. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб.

Лолита Белова