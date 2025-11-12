Жительница Ярославля перевела мошенникам почти 30 млн рублей

Жительница Ярославля потеряла более 29 млн рублей по указанию мошенников, сообщили в УМВД России по региону.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В октябре 2025 года потерпевшая 1958 года рождения получила ссылку от знакомой для участия в голосовании. После ввода данных ей сообщили, что ее персональные данные под угрозой, и предложили позвонить на «горячую линию».

На звонок ответил лжесотрудник «госкомнадзора», который убедил женщину перевести все средства на «безопасный счет». Для этого ей предложили купить телефон и гарнитуру. Позже мошенник, представившийся сотрудником силового ведомства, убедил ее снять все накопления и перевести деньги на указанные счета.

Женщина также заняла деньги у знакомых и перевела их на те же счета. Не сомневаясь в поступающих инструкциях, она продолжала переводить свои сбережения через банкоматы. Общий ущерб составил более 29 млн руб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Антон Голицын