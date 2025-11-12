Дело о массовой драке кадетов в Уфе направлено в суд

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении десяти бывших учащихся Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике. Им вменяется массовая драка осенью прошлого года. Фигуранты уголовного дела, которым сейчас от 17 до 18 лет, обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а двое из них — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, вечером 25 ноября 2024 года учащиеся 11 класса кадетского корпуса обнаружили на плацу оскорбительную надпись в адрес их роты и решили, что это сделали ученики 10 класса из другой роты. Старшие кадеты напали на младших, используя уставные ремни с металлическими бляшками, перчатки с пластиковыми вставками, металлическую перекладину и болты, которые они подготовили заранее, говорится в пресс-релизе. Из-за драки 40 кадетов получили различные травмы, а здоровью двоих из них причинен тяжкий вред.

Конфликт удалось остановить работникам школы-интерната.

Фигуранты уголовного дела частично признали вину.

Также расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц учреждения (ст. 293 УК РФ). Следователь внес представление в адрес администрации Орджоникидзевского района Уфы и министерства просвещения республики, потребовав принять дополнительные меры безопасности в образовательных учреждениях и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности.

Майя Иванова