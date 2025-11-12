В Челябинской области возбуждено дело из-за ДТП с автобусом

Управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело из-за дорожной аварии с участием междугороднего автобуса, произошедшей в Верхнеуральском районе. Следователи проверяют документацию, оценивая техническое состояние автомобиля, и устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло утром 12 ноября на 170 км автодороги Чебаркуль — Уйское — Сурменево — Магнитогорск. По предварительным данным, 64-летний водитель рейсового автобуса №379 Магнитогорск – Верхнеуральск не справился с управлением и наехал на стоящую на обочине «Газель Некст». После столкновения оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись.

В салоне микроавтобуса находилось семь пассажиров, четырем из которых, в том числе несовершеннолетней, понадобилась медпомощь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).