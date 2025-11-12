«Пари НН» оштрафовали за пропуск зрителей на стадион без электронных билетов

АНО «Футбольный клуб "Пари НН"» оштрафовали на 50 тыс. руб. за сбой электронной билетно-пропускной системы на стадионе «Совкомбанк Арена» (бывший «Нижний Новгород»), произошедший перед матчем с ФК «Акрон» 18 октября 2025 года. Футбольный клуб в нарушение федеральных норм пропустил зрителей без входных билетов с QR-code.

Гендиректор клуба не оспаривал нарушение. Он сообщил суду, что из-за отсутствия возможности продажи электронных билетов скопилось большое количество граждан, и начало нарастать недовольство. При этом на улице шел дождь, и во избежание неконтролируемой ситуации, конфликтов и давки, он решил допустить зрителей при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и карты болельщика. Граждане при этом были досмотрены, каких-либо нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Однако суд решил, что не было крайней необходимости допуска зрителей на стадион в нарушение правил. «Пари НН» признали виновным по ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение пользователями объектов спорта правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований), вместе с тем размер штрафа назначили ниже низшего предела.

Галина Шамберина