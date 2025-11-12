Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Пари НН» оштрафовали за пропуск зрителей на стадион без электронных билетов

АНО «Футбольный клуб "Пари НН"» оштрафовали на 50 тыс. руб. за сбой электронной билетно-пропускной системы на стадионе «Совкомбанк Арена» (бывший «Нижний Новгород»), произошедший перед матчем с ФК «Акрон» 18 октября 2025 года. Футбольный клуб в нарушение федеральных норм пропустил зрителей без входных билетов с QR-code.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гендиректор клуба не оспаривал нарушение. Он сообщил суду, что из-за отсутствия возможности продажи электронных билетов скопилось большое количество граждан, и начало нарастать недовольство. При этом на улице шел дождь, и во избежание неконтролируемой ситуации, конфликтов и давки, он решил допустить зрителей при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и карты болельщика. Граждане при этом были досмотрены, каких-либо нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Однако суд решил, что не было крайней необходимости допуска зрителей на стадион в нарушение правил. «Пари НН» признали виновным по ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение пользователями объектов спорта правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований), вместе с тем размер штрафа назначили ниже низшего предела.

Галина Шамберина