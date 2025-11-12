Крупнейший лоукостер Азии запустит прямые рейсы в Россию

Малайзийская авиакомпания AirAsia планирует в течение полугода запустить прямые рейсы между Бангкоком и Москвой. Об этом ТАСС заявил председатель правления авиакомпании Тони Фернандес на туристическом форуме Tourise в Эр-Рияде.

Малайзийская AirAsia — самый крупный лоукостер в Азии. Выполняет рейсы по более чем 400 направлениям в 25 странах. Главный хаб перевозчика — Международный аэропорт Куала-Лумпур. По состоянию на ноябрь 2025 года AirAsia состоит из 109 самолетов Airbus семейства A320 и A321 (по данным planespotters.net).

Господин Фернандес отметил, что перевозчик уже подобрал самолеты для нового маршрута и сотрудничает со страховыми компаниями для урегулирования вопросов оплаты. Он указал на высокий потенциал для развития туризма между Россией и странами Юго-Восточной Азии.

«Мы будем очень активно продвигать Россию среди жителей Азиатско-Тихоокеанского региона»,— добавил глава AirAsia.