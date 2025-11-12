Глава Черно-Вершинского района сохранил свой пост

На должность главы администрации Челно-Вершинского района Самарской области переизбран Валерий Князькин. Решение принято на заседании депутатов районного собрания представителей. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Валерий Князькин работает в должности с 3 ноября 2010 года. До этого с 2006 года он был главой сельского поселения Челно-Вершины, а ранее работал секретарем парткома, председателем колхоза и директором филиала «Челно-Вершинский» АОЗТ «Агродорстрой».

Георгий Портнов