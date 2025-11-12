Дорогу к резиденции Бабы Яги отремонтировали в Ярославской области
В селе Кукобой Первомайского округа завершены работы по благоустройству территории возле дома культуры и парка, где находится резиденция Бабы-яги. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
Дорога в Кукобое
Фото: Правительство Ярославской области
В резиденции проводят интерактивные мероприятия и сказочные фестивали. Рядом с ней был заменен старый асфальт и обустроено разворотное кольцо для туристических автобусов. Работы выполнены в рамках регионального проекта «Развитие сельских территорий».
В планах администрации установка лавочек, урн и создание спортивной площадки с уличными тренажерами.