Дорогу к резиденции Бабы Яги отремонтировали в Ярославской области

В селе Кукобой Первомайского округа завершены работы по благоустройству территории возле дома культуры и парка, где находится резиденция Бабы-яги. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Дорога в Кукобое

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

В резиденции проводят интерактивные мероприятия и сказочные фестивали. Рядом с ней был заменен старый асфальт и обустроено разворотное кольцо для туристических автобусов. Работы выполнены в рамках регионального проекта «Развитие сельских территорий».

В планах администрации установка лавочек, урн и создание спортивной площадки с уличными тренажерами.

Антон Голицын

