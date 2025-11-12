В Татарстане на исследования для детской больницы выделили 10 млн рублей
На проведение лабораторных исследований детской республиканской клинической больницы выделят 10 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Исполнитель должен будет самостоятельно забрать биоматериалы с трех адресов больницы и доставить их в лабораторию. Доставка должна осуществляться по заявке заказчика до 5 раз в день. Также исполнитель должен быть готов выполнить срочную доставку в течение 30–60 минут, включая ночное время и выходные.
Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2026 года. Финансирование осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).