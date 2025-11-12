Слизь из метеорита и другие кошмары

В издательстве «Подписные издания» вышла книга «100 ужасов Станислава Зельвенского» — совместный проект с «Яндекс Книгами» и «Кинопоиском». Небольшой сборник рецензий представляет собой неполную (на это автор не претендует), но интригующую антологию хорроров, составленную одним из ведущих российских кинокритиков. Юлия Шагельман уже выбрала несколько фильмов для ближайшего просмотра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Подписные издания» Фото: «Подписные издания»

«100 ужасов Станислава Зельвенского» — тот случай, когда название книги полностью соответствует содержанию. Это не исчерпывающая монография об истории жанра хоррор от немого кинематографа до наших дней, не его въедливый анализ с социологической, психоаналитической или еще какой-то точки зрения, не реестр лучших картин в этом жанре. Это предельно субъективный список, любые претензии к которому отметаются в предисловии, где автор — не без кокетства — подчеркивает, что не считает себя экспертом по хоррору, и называет свой искренний и глубокий интерес к нему «сугубо любительским».

В этом списке, охватывающем примерно сто лет — от 1920-х до 2020-х (при этом картины последних трех лет в него не вошли), с более подробными остановками на некоторых десятилетиях (например, 1970-х) и отдельных странах (в первую очередь, конечно, США, но также, скажем, Японии), признанная классика соседствует с подзабытыми широкой публикой диковинами, а популярные хиты — с названиями, культовыми в узких кругах.

Волюнтаристский метод позволяет пропустить такие краеугольные камни, как «Психо», «Челюсти» и «Техасская резня бензопилой», но зато включить «Молчание ягнят», увидев которое в оглавлении, многие воскликнут: «Да это же вообще не хоррор!»; выбрать вторые, третьи, а то и седьмые части известных франшиз вроде «Изгоняющего дьявола» и «Кошмара на улице Вязов»; вместо фильмов-оригиналов написать про ремейки — см. «Вторжение похитителей тел», «Носферату» и «Суспирию»; и полностью проигнорировать целые направления вроде модного пару лет назад «возвышенного хоррора».

Такой подход, разумеется, рассчитан на эмоциональный отклик: от радости узнавания и энергичного согласия до желания немедленно написать на «Кинопоиске» комментарий о том, в чем именно и как сильно неправ автор.

При этом Зельвенский прозорливо избавил себя от самой мучительной части составления любого списка, хорошо знакомой каждому кинокритику: расставления участников от худшего к лучшему (или наоборот) и вообще любого ранжирования. «100 ужасов» организованы по алфавиту — от А до Ч, что иногда приводит к неожиданным хронологическим и/или географическим сопоставлениям. Каждой заметке о конкретном фильме также предпослано указание, с какой именно фобией он имеет дело: например, арахниды, голоса в голове, старость, космические вампиры, интернет, венерические болезни или Восточная Европа.

Этот указатель страхов и маленькие иллюстрации к некоторым статьям — молнии, летучие мыши, следы от вампирских укусов, капли слизи («Ужас: слизь из метеорита») — задают легкий, поп-культурный характер книги, которая должна развлекать, а не «грузить» читателя, будь то насмотренный фанат хоррора или тот, кто делает первые шаги по территории ужаса и открыл сборник в поисках ориентиров. Если исходить из интересов последней категории, было бы неплохо, чтобы текст сопровождался минимальным справочным аппаратом и сносками, особенно когда речь идет о нишевых авторах и их фильмах. Но это, конечно, вопрос не к Зельвенскому, а к редакторам книги.

Что касается самих текстов, они написаны воздушным и при этом отточенным в формулировках стилем, хорошо знакомым читателям прежней «Афиши» и нынешнего «Кинопоиска», где Зельвенский подвизается штатным кинокритиком и составляет ежегодные списки лучших хорроров.

Структурно тексты организованы одинаково: несколько слов о сюжете и два-три абзаца анализа, но, как любые рецензии, даже выходящие из-под пера одного автора, различаются: где-то больше фактов, где-то эмоций, где-то юмора, а где-то беспримесной любви.

Все они тем не менее достигают единственной цели, с которой только и пишутся подобные книги: заинтересовать и побудить к просмотру даже тех, кто до сих пор считал хоррор не своим жанром. Ведь, как говорит автор, «Нас объединяют кошмары — даже если это последнее, что нас объединяет».

Зельвенский С. 100 ужасов Станислава Зельвенского.— СПб.: Подписные издания; М.: Кинопоиск, Яндекс Книги, 2025.