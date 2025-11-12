20 турецких военнослужащих погибли при крушении самолета С-130 в Грузии

Все 20 человек, находившиеся на борту турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules, погибли при крушении. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции. Список жертв ЧП опубликован на страницы ведомства в соцсети X.

В министерстве уточнили, что команда турецких следователей прибыла к месту крушения в 6:30 по местному времени и изучает обломки самолета. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

11 ноября самолет С-130 ВВС Турции упал в муниципалитете Сигнахи, вблизи грузино-азербайджанской границы. Воздушное судно исчезло с радаров через 27 минут после взлета. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.