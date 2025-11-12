Бывшего главу минздрава Пермского края отправили под домашний арест

Свердловский суд Перми избрал бывшему министру здравоохранения Прикамья Вадиму Плотникову меру пресечения в виде домашнего ареста. Ходатайство следователя краевого СУ СКР об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей было отклонено.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

По версии следствия, в июле 2021 года господин Плотников получил лично от руководителя ряда коммерческих организаций взятку в виде имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных на территории Пермского муниципального района, общей стоимостью более 17,6 млн руб. Взятка предназначалась за совершение в пользу коммерсанта и представляемых им организаций действий, связанных с беспрепятственным заключением договоров, а также за общее покровительство при исполнении договоров.

В 2021 году Вадим Плотников занимал должность главврача клинического фтизиопульмонологического медицинского центра. Ранее господин Плотников был министром здравоохранения региона.