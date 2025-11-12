Радислав Гандапас в Казани представит новую программу «Трансформационное лидерство»
16 ноября в Казань приедет один из самых известных бизнес-тренеров России Радислав Гандапас с новым тренингом «Трансформационное лидерство».
Это программа для руководителей, которые хотят трансформировать команду и себя, сохраняя энергию, инициативу и мотивацию в условиях перемен.
«Трансформационное лидерство — это модель, при которой люди становятся лучше: более квалифицированными, мотивированными, инициативными и ответственными», — Радислав Гандапас.
Подробнее о тренинге «Трансформационное лидерство» на сайте или по телефону 207-24-02.
Приезд в Казань Радислава Гандапаса — это всегда большое бизнес-событие, в нем примут участие больше 800 руководителей, топ-менеджеров и собственников бизнеса.
Тренинг пройдёт в новом современном конференц-зале ИТ-парка им. Б. Рамеева с 10:00 до 18:00.
На тренинге Радислава Гандапаса вы узнаете:
- Как собрать сильную команду. Критерии подбора людей: что важнее — навыки vs ценности?
- Как давать фидбек, чтобы мотивировал, а не демотивировал?
- Как отслеживать прогресс, но не давить на команду. Пятишаговый скрипт обратной связи и другие инструменты, чтобы вести команду и добиваться результатов в турбулентное время!
О спикере
- Президент Ассоциации спикеров СНГ
- Единственный в России обладатель статуса Certified Speaking Professional
- Автор 11 книг по лидерству, ораторскому искусству и лайф-менеджменту
Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке, количество мест ограничено!
16+
Организатор мероприятия — Школа бизнеса AXE Руслана Ахметзянова.
ИП Ахметзянов Р.Р., ИНН 165714121970
Реклама