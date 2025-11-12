Радислав Гандапас в Казани представит новую программу «Трансформационное лидерство»

16 ноября в Казань приедет один из самых известных бизнес-тренеров России Радислав Гандапас с новым тренингом «Трансформационное лидерство».



Это программа для руководителей, которые хотят трансформировать команду и себя, сохраняя энергию, инициативу и мотивацию в условиях перемен.

«Трансформационное лидерство — это модель, при которой люди становятся лучше: более квалифицированными, мотивированными, инициативными и ответственными», — Радислав Гандапас.

Подробнее о тренинге «Трансформационное лидерство»

Приезд в Казань Радислава Гандапаса — это всегда большое бизнес-событие, в нем примут участие больше 800 руководителей, топ-менеджеров и собственников бизнеса.

Тренинг пройдёт в новом современном конференц-зале ИТ-парка им. Б. Рамеева с 10:00 до 18:00.

На тренинге Радислава Гандапаса вы узнаете:

Как собрать сильную команду. Критерии подбора людей: что важнее — навыки vs ценности?

Как давать фидбек, чтобы мотивировал, а не демотивировал?

Как отслеживать прогресс, но не давить на команду. Пятишаговый скрипт обратной связи и другие инструменты, чтобы вести команду и добиваться результатов в турбулентное время!

О спикере

Президент Ассоциации спикеров СНГ

Единственный в России обладатель статуса Certified Speaking Professional

Автор 11 книг по лидерству, ораторскому искусству и лайф-менеджменту

количество мест ограничено!

Организатор мероприятия — Школа бизнеса AXE Руслана Ахметзянова.

ИП Ахметзянов Р.Р., ИНН 165714121970