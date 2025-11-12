В Забайкалье застрелили военного полицейского

Тело 34-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли в городе Борзя в Забайкальском крае. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным «Ъ», убитым оказался сотрудник военной полиции.

Как уточнила пресс-служба СКР по региону, тело обнаружили днем 11 ноября во дворе многоквартирного дома. Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Глава СКР Александра Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании.

По информации источника «Ъ», нападение на сотрудника военной полиции не связано со служебной деятельностью и носило криминальный характер. Преступника разыскивают по имеющимся у полиции ориентировкам.

Влад Никифоров, Иркутск