В Самаре пассажир с мачете убедила таксиста включить шансон, начата проверка

Начата проверка по факту инцидента с участием пассажира такси и водителя в Самаре. Во время поездки автомобилист проигнорировал замечание женщины-пассажира о том, что ей не нравится звучавшая в салоне музыка и согласился включить шансон после того, как она достала из сумки мачете и протянула острый предмет в сторону магнитолы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Инцидент попал на видео. После того, как женщина-пассажир достает мачете, испуганный водитель снимает ремень безопасности, включает шансон и продолжает поездку. Затем пассажир говорит водителю, что они едут на кладбище. Все это время она держит мачете в руках. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

Георгий Портнов