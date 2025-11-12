Совет федерации одобрил учреждение памятной даты в честь взятия Кенигсберга

Совет федерации одобрил на 600-м пленарном заседании закон об учреждении новой памятной даты 9 апреля — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга (ныне Калининград).

Изменения вносятся в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В этом году операция по штурму Кенигсберга отметила 80-ю годовщину. В следующем году аналогичный юбилей отметит Калининградская область.

В пояснительной записке законопроекта указано, что введение памятной даты «подчеркнет важность роли региона в отечественной истории».

Госдума приняла закон накануне. Инициативу об учреждении новой памятной даты предложила группа сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Штурм Кенигсберга проходил с 6 по 9 апреля 1945 года. Операцией руководил маршал Советского Союза Александр Василевский. Впоследствии немецкий регион Восточная Пруссия был разделен по итогам Потсдамской конференции. Часть этой территории, где находился и Кенигсберг, отошел СССР. Кенигсберг был переименован в Калининград 4 июля 1946 года.

