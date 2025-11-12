Мосгорсуд рассмотрит дело о нападении на посольство России в Киеве в 2014 году

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении граждан Украины Владимира Назаренко и Алексея Бакая. Дело о нападении на здание посольства России в Киеве направлено в Мосгорсуд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Владимир Назаренко и Алексей Бакай заочно обвиняются по статье о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. По версии следствия, в июне 2014 года Владимир Назаренко, Алексей Бакай и экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский напали на российское посольство в Киеве с топорами, палками, бутылками с зажигательной смесью, битами и ломами. Было повреждено здание диппредставительства, уличные светильники, шесть дипломатических автомобилей, уничтожен государственный флаг России.

Кроме того, во время выборов депутатов Госдумы РФ в 2016 году Владимир Назаренко мешал российским гражданам проголосовать в избирательном участке в здании посольства в Киеве, утверждает следствие. Ему вменяется воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Владимир Назаренко и Алексей Бакай объявлены в международный розыск. Суд заочно заключил их под стражу. «Следственными органами приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции обвиняемых,— следует из пресс-релиза.— Однако реальная возможность их участия в уголовном деле отсутствует». Николай Рудьковский был заочно арестован Басманным судом в 2016 году. Тогда же политик был объявлен в международный розыск. В 2018 году его задержали в Москве. В 2019-м Мосгорсуд приговорил его к двум годам колонии общего режима.