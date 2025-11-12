Суд в Ульяновской области конфисковал автомобиль у жителя соседнего региона

У жителя Пензенской области, осужденного за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, автомобиль конфискован в собственность государства. Об этом сообщила в среду прокуратура Ульяновской области.

Ведомство отмечает, что Николаевский районный суд (Ульяновская область) признал жителя Пензенской области виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Судом установлено, что 9 августа 2025 года сотрудниками ДПС возле одного из домов на улице Рабочей в деревне Федоровка Николаевского района был остановлен автомобиль марки «Лада-217230», которым управлял 32-летний нетрезвый житель Пензенской области. При этом выяснилось, что ранее этот водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Суд согласился с позицией прокурора и приговорил водителя к 240 часам обязательных работ с лишением на два года прав на управление автомобилем, автомобиль конфискован в собственность государства.

Андрей Васильев, Ульяновск