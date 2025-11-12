Утверждена планировка территории для строительства развязки у Центрального рынка Перми

Краевое минимущество утвердило планировку территории для строительства транспортной развязки у Центрального рынка в Перми. Документ опубликован на сайте ведомства. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Согласно проекту, строительные работы проведут на пересечении шоссе Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова. Там появится улица общегородского значения с четырьмя полосами движения протяженностью 2,1 км. Проектом также предусмотрено строительство тротуаров, очистных сооружений, реконструкция трамвайных путей.

Для строительства этого дорожного объекта планируется изъять 49 участков общей площадью 1,2 га. Часть размещенных там объектов демонтируют. В частности, на участке по ул. Попова, 57, снесут аварийное здание, известное как «Актерский дом», а на ул. Пушкина, 87аа — кафе-магазин. Также снесены несколько зданий на территории Центрального рынка.