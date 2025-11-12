Стоимость социального проездного в Татарстане увеличится до 656 рублей
С 1 января 2026 года стоимость пополнения единого месячного социального проездного билета увеличится на 26 руб. и составит 656 руб. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Стоимость пополнения единого месячного детского социального проездного билета увеличится с 384 руб. до 400 руб.
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.