Зарубежные СМИ: Из-за чего лейбористы хотят сместить Кира Стармера?

Кир Стармер может уйти в отставку. Лейбористы готовят заговор против премьер-министра Великобритании. Глава правительства может вынужденно покинуть пост в конце ноября, утверждают источники British Broadcasting Corporation. По их данным, однопартийцы Стармера уже нашли ему замену. Среди потенциальных преемников, в том числе и ближайшие сторонники нынешнего премьера. Сам глава кабинета министров Великобритании ушел в глухую оборону. Он намерен до последнего бороться за свой пост, уверяют собеседники телеканала. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Левые попытаются сместить Кира Стармера уже в ближайшее время, когда министр финансов Королевства выступит с бюджетным посланием в парламенте. Ожидается, что 26 ноября он объявит о повышении налогов, и на этом фоне высокопоставленные лейбористы поднимут вопрос о доверии нынешнему лидеру партии. По словам источников British Broadcasting Corporation, критики главы британского кабинета опасаются, что левые с треском провалятся на ближайших муниципальных выборах, они пройдут весной 2026 года. Сейчас Стармер — один из самых непопулярных премьер-министров за всю историю Королевства: по данным опроса аналитической компании YouGov, его работу одобряют лишь 17% респондентов.

При этом правая партия Reform UK во главе с Найджелом Фараджем взбирается на вершину политического олимпа, прежде всего британцы поддерживают их борьбу с нелегальной миграцией. Именно эта идея привела в сентябре к одним из самых масштабных протестов за всю историю страны. На улицы вышли более 100 тыс. человек. Хоть Стармер и уверен в своей победе, лейбористы сомневаются, что у него есть хоть какие-то шансы против Фараджа, отмечают собеседники ВВС.

Bloomberg называет в качестве потенциального лидера грядущего переворота министра здравоохранения Уэса Стритинга. Сам чиновник это отрицает, однако, по словам источников агентства, в офисе Стармера уже приняли контрмеры. Резиденция на Даунинг-стрит, 10 фактически стала бункером, а всем потенциальным участникам заговора разослали некие предупреждения, говорит один из собеседников Bloomberg.

Среди лейбористов по-прежнему нет единодушия по этому вопросу, подчеркивает The Guardian. Некоторые депутаты указывают на то, что смена лидера не повлияет на политические расклады перед выборами. Более того, форсированная отставка нынешнего премьера приведет к крайне нежелательным последствиям: ухудшит отношения с Трампом и отдаст страну в руки правых из Reform UK. Действия же помощников Стармера собеседники издания называют обычной паранойей.

Сейчас средний рейтинг лейбористов в опросах — меньше 20%. У партии Фараджа — больше 30%, пишет The Independent. Избиратели Стармера разочарованы, что правительство продолжает сокращать социальные расходы и повышать налоги. Это идет вразрез с его предвыборными обещаниями, заключает газета.

