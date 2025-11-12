Жительницу Кургана будут судить за мошенничество на 14 млн рублей

Следственная часть СУ УМВД России по Курганской области окончила расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Кургана, обвиняемой по 26 эпизодам мошенничества и присвоения вверенных средств (ст. 159, 160 УК РФ). Всего она похитила 14 млн руб., сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, в 2021-2024 годах горожанка похищала у граждан средства по двум схемам. Так, являясь руководителем подразделения страховой компании, она принимала от клиентов деньги за договоры, но фактически услугу не оформляла. Один из подписавших контракт заметил это после автомобильной аварии и заявил в полицию. Во время работы полицейские выяснили, что руководительница подразделения несколько раз обманывала клиентов. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн руб.

Помимо этого, горожанка использовала свой статус индивидуального предпринимателя в сфере туристических услуг. Получая от заказчиков деньги за оформление дорогостоящих путевок, она не выполняла обязательства и распоряжалась средствами по своему усмотрению. Об этом граждане узнавали, когда не получали от злоумышленницы никаких документов, необходимых для перелета и проживания в отеле. Общий материальный ущерб составил 12 млн руб.

Фигурантка частично возместила причиненный ущерб, ее имущество арестовано. На время следствия местной жительнице избирали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, но она продолжила заниматься противоправной деятельностью. После чего фигурантку посадили под домашний арест. Оперативным сопровождением уголовного дела занимались сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Виталина Ярховска