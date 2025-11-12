В Самарской области чиновники разрешили складировать в лесу жидкие отходы

Чиновники незаконно размещали жидкие бытовые отходы в прудах-испарителях на землях лесного фонда в Самарской области. Нарушение выявила прокуратура Шенталинского района. Она потребовала отменить соответствующее решение местных чиновников, но они отказались делать это, сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка показала, что глава района определил в качестве места размещения жидких бытовых отходов пруды-испарители в лесу на расстоянии 300 м от западной окраины села Шентала. Он должен был согласовать это решение с контролирующими органами, но не сделал этого.

Прокуратура установила, что «на расстоянии 1,42 км от прудов-испарителей протекает река Большая Тарханка», которая относится к Нижневолжскому бассейновому округу. В связи с этим вывоз отходов на участок вредит окружающей среде, загрязняет почву и создает угрозу их попадания в реку.

После того, как прокуратура опротестовала решение администрации об использовании прудов-испарителей для складирования ЖБО, глава района отказался исполнять требования надзорного ведомства. Контрольный орган обратился в суд, и иск был удовлетворен.