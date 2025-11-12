Бывший краевой министр трудоустроилась в пермский медуниверситет

Экс-глава краевого минтуризма Юлия Ветошкина трудоустроилась в Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера. Она заняла должность начальника управления международного медицинского образования вуза. Об этом сообщает портал v-kurse.ru.

Юлия Ветошкина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Юлия Ветошкина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Юлия Ветошкина была назначена главой краевого минтуризма в январе 2021 года и проработала в этой должности до конца сентября 2025 года.