Прокуратура намерена изъять имущество у экс-начальника ГАИ Челябинска

В Центральном районном суде Челябинска рассматривается заявление об изъятии имущества бывшего начальника городского управления Госавтоинспекции Александра Гайде, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий. Заседание назначено на 14 ноября. Информация опубликована на сайте суда.

Заявление было подано в июне этого года. В списке ответчиков, кроме Александра Гайде, — Виктория и Владимир Гайде. Истцами выступают исполняющий обязанности прокурора Челябинской области, региональное управление Федеральной службы судебных приставов, а также межрегиональное территориальное управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях.

Рассмотрение дела несколько раз переносилось из-за вступления в процесс третьих лиц. По данным СМИ, у Александра Гайде намерены изъять грузовые и легковые автомобили, земельный участок и коттедж в селе Кайгородово, а также 3,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», экс-начальника ГАИ Челябинска Александра Гайде задержали в мае этого года. По версии следствия, в 2018-2023 годах он получил от учредителя ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна взятку в виде автомобилей Volvo S80 и Toyota Camry, строительных материалов и бытовой техники взамен на общее покровительство. Александр Гайде игнорировал факты нарушения законодательства со стороны подрядчика при эксплуатации грузовиков, считает следствие. По одному из выявленных эпизодов сумма взятки превысила 1 млн руб. На момент задержания Александр Гайде руководил центром хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Учредителя «Капиталстроя» Ромика Варданяна также задержали в мае этого года. Он находился под стражей до октября, после чего суд выпустил его под домашний арест из-за сотрудничества со следствием.

