Треть покупателей новостроек выбирает рассрочку вместо ипотеки

С начала 2025 года доля сделок с использованием рассрочки от застройщика «Суварстроит» достигла 33%, сообщают аналитики компании. Статистика демонстрирует постепенный сдвиг в предпочтениях покупателей, которые в условиях высокой стоимости ипотечного кредитования активно переходят на альтернативные схемы оплаты.



Одной из основных причин выбора рассрочки стало повышение процентных ставок по ипотеке, а также завершение массовой государственной программы льготной ипотеки летом 2024 года. Без государственных субсидий банки значительно сократили выдачу доступных кредитов. Рассрочка на сданное жилье до 7 лет от «Суварстроит» стала инструментом, который позволяет зафиксировать цену на недвижимость и равномерно распределить платёжную нагрузку.

Чтобы воспользоваться рассрочкой, нужно оформить членство в жилищном накопительном кооперативе «СУВАРСОЮЗ». Для этого необходимо два документа — паспорт и ИНН, вступительный взнос в размере 50 000 рублей и ежемесячный членский взнос 2000 рублей. Покупатель сразу вносит первоначальный взнос в размере 30% либо накапливает его в течение 2 лет, после чего остаток суммы распределяется на срок до 7 лет и погашается равными долями (подробности на сайте suvarsoyuz.ru).

Эксперты «Суварстроит» прогнозируют сохранение роста доли небанковского финансирования в сделках с недвижимостью, пока есть неопределённость на кредитном рынке. Программы жилищных кооперативов становятся полноценным рыночным инструментом, позволяющим застройщикам сохранять объёмы продаж, а покупателям — совершать сделки на комфортных для себя условиях

При этом девелоперы предлагают покупателям дополнительные выгоды и при покупке в ипотеку* или за наличный расчёт, что позволяет гибко управлять продажами, оптимизируя финансовые потоки. Например, в сданном ЖК «Времена года» действует скидка до 5,6 млн рублей, а в 3-й очереди ЖК «Южный парк» покупатель получает выгоду 20 000 рублей за каждый квадратный метр. Подробности в отделе продаж #Суварстроит по тел. 8 800 444-14-64**.

Застройщики: ООО СЗ «Южный парк», ИНН 1655432765 (коммерческое название ЖК «Южный парк», дома 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), ООО «СЗ «Южный парк-4», ИНН 1655469420 (коммерческое название ЖК «Южный парк», дома 4.1, 4.2, 4.3), ООО «СЗ «Времена года», ИНН 1655428494. * Полная стоимость кредита 4,215% — 7, 131%. Ставка 3,9% годовых доступна в рамках программы АО «Альфа-Банк» «Семейная ипотека для семей с ребёнком до 7 лет и других категорий» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика-партнёра Банка, со страхованием жизни здоровья заёмщика, на срок кредитования от 36 до 360 месяцев и при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита — 600 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 000 000 руб. при покупке жилья. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребёнок, не достигший возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора, гражданин РФ; либо имеется ребёнок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребёнок-инвалид». Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заёмщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платёжеспособности и стоимости обеспечения заёмщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 04.07.2025 по 30.11.2025. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на alfabank.ru. Реклама. АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж. **Данная маркетинговая акция действует с 23.09.2025 по 30.11.2025 года. Размер максимальной выгоды рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ФЗ 214.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

ООО «#СУВАРСНАМИ», ИНН 1684008783