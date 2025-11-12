Бархатный Сириус

Начало ноября на федеральной территории Сириус ознаменовалось чередой культурных событий в отеле Mantera Supreme. Объединив бал с благотворительным аукционом, организаторы надеются заложить новую традицию ежегодных культурных событий на юге России и черноморском побережье Кавказа.

Девиз отеля «Отдых как искусство» как нельзя лучше отражает философию праздника, инициатором и одним из организаторов программы которого выступил благотворительный фонд «Мантера», созданный для поддержки социальных инициатив на юге России. «Бархатный бал» — событие, объединившее в себе прелесть отдыха в бархатный сезон на морском побережье, любовь к искусству и стремление делать добро. Ведущими бала стали Лера Кудрявцева и Александр Белов. За музыкальное сопровождение отвечали оркестр Сергея Мазаева — фронтмена группы «Моральный кодекс» — и кавер-группа «Лазурный берег». Меню гала-ужина составлял и презентовал концепт-шеф Илья Захаров.

Центральным событием вечера, помимо развлекательной программы и изысканного ужина с черной икрой, стал благотворительный аукцион, где гости получили возможность приобрести редкие лоты и уникальные впечатления. По итогам аукциона удалось собрать более 5 млн руб., которые будут направлены в благотворительные фонды «Жизнь в Движении» и «Галчонок».

Лера Кудрявцева и Александр Белов

«Основной посыл организаторов заключается в том, что красота может приносить не только удовольствие, но и помогать. На аукционе десять лотов разошлись менее чем за час — впечатляющий результат для первого подобного мероприятия»,— рассказала Лера Кудрявцева.

Несколько лотов на аукционе подготовили любимые всеми артисты Юлия Пересильд (соучредитель фонда «Галчонок»), Алена Бабенко (посол фонда «Жизнь в Движении») и народный артист России Евгений Миронов (соучредитель фонда «Жизнь в Движении»). Юная звезда нашумевшего сериала «Слово пацана» Анна Пересильд предоставила книгу «Алиса в Стране чудес» со своим автографом. Актриса недавно снялась в экранизации этого произведения. Помимо посещения спектаклей и общения с актерами, самыми заметными лотами стали две ночи в номере класса люкс для празднования Нового года с билетами на праздничную программу с выступлением Владимира Преснякова и Натальи Подольской, а также гала-ужином от Ильи Захарова. Помимо этого, участникам были предложены предметы искусства, винные экскурсии и уникальные гастрономические впечатления. Забавным лотом аукциона стала шерстяная шапочка, самолично связанная известным телеведущим и шоуменом Дмитрием Хрусталевым.

«Как посол фонда "Жизнь в Движении" я искренне верю в нашу миссию и каждый день вижу, как она меняет жизни детей, даря им не жалость, а возможность — ходить, учиться, жить полноценно. Я глубоко тронута тем, что мой лот на благотворительном аукционе собрал рекордную сумму. Это бесценно: видеть, как открыты сердца людей, их готовность помогать. Такие события крайне важны, ведь адресная помощь конкретным детям — это реальный шанс обрести будущее, сделать первые шаги, танцевать, покорять вершины. Это то, что вдохновляет нас менять мир к лучшему»,— комментирует актриса Алена Бабенко.

Также в рамках «Бархатного бала» открылась выставка «Луч одной секунды» от Grabar Gallery. На экспозиции были представлены как известные авторы, чьи произведения находятся в Русском музее и в частных коллекциях России и Европы, так и молодые художники Анна Быстрова, Юлия Вирко, Катя Гулиева, Сергей Карев, Вильгений Мельников, Николай Онищенко и другие. Работы этих современных художников основаны на оптических эффектах повторения и комбинирования.

Название и дизайн проекта отсылают к известному оптическому феномену «зеленый луч», или «зеленая вспышка», который возникает на вечерней или утренней заре. Появление свечения изумрудного цвета от восходящего или заходящего солнца на протяжении столетий считалось знаком большой удачи среди мореходов и путешественников. Жюль Верн посвятил этому феномену одноименный приключенческий роман. Длится «зеленый луч» всего одну секунду. Произведения в разных техниках — от живописи, ручной вышивки и керамики до объектов из металла — представляют основные тренды современного искусства в последовательном маршруте, который протянется от лобби отеля до фойе конференц-центра.

Следующий «Бархатный бал» в Mantera Supreme состоится 31 октября 2026 года.

Марианна Власова