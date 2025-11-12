У жительницы Ярославля за долги изъяли Infiniti

В Заволжском районе Ярославля судебные приставы изъяли автомобиль Infiniti у местной жительницы за неуплату налогов на сумму более 200 тыс. руб. Об этом сообщили в УФССП по региону.

Фото: УФССП по Ярославской области

Автомобиль эвакуировали от дома должницы. Женщина знала о долгах, так как получала уведомления через Госуслуги, но не реагировала на аресты и запреты. Приставы совместно с налоговой службой установили местонахождение автомобиля и наложили арест, после чего эвакуировали его на спецстоянку.

После этого инцидента должница на приеме у судебного пристава оплатила всю основную сумму задолженности, включая исполнительский сбор в размере 15 тыс. руб. Ей также предстоит возместить услуги эвакуатора.

Антон Голицын