В Челябинской области против сотрудника ФСИН завели дело о разглашении гостайны

УФСБ России по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 37-летнего сотрудника одного их исправительных учреждений региона. Он подозревается в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ.

По версии следствия, сотрудник пенитенциарного учреждения, имевший допуск к гостайне, разгласил третьим лицам секретные сведения, которые были ему доверены и доведены по службе.

Уголовное дело возбудил и расследует следственный орган УФСБ. Максимальное наказание за разглашение гостайны — четыре года лишения свободы.

УФСБ России по Челябинской области на постоянной основе контролирует деятельность по защите гостайны и сохранению режима секретности в различных организациях, на предприятиях и объектах инфраструктуры региона.