По делу о коррупции задержана замдиректора филармонии Кузбасса

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя гендиректора по концертной работе государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова. Задержанной предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от трех до восьми лет лишения свободы), решается вопрос об избрании ей меры пресечения, рассказали в областном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в декабре 2023 года замдиректора филармонии получила от руководителя коммерческой фирмы взятку 130 тыс. руб. Вознаграждение полагалось за заключение договора на техническое обеспечение филармонии световым оборудованием, последующую оплату контракта, а также за общее покровительство.

В кабинете и по месту жительства обвиняемой силовики провели обыски, изъяв свыше 600 тыс. руб. и документацию.

В основу уголовного дела легли материалы кемеровских управлений ФСБ и МВД.

Илья Николаев