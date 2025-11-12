В Тамбове с продавца шевронов с цитатой «Сила в правде» взыщут компенсацию

Бондарский районный суд Тамбовской области утвердил мировое соглашение по делу о нарушении исключительных прав на фильм «Брат 2». Ответчик обязалась выплатить петербургскому ООО «Кинокомпания "СТВ"» 21,8 тыс. руб. компенсации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. По данным картотеки райсуда, речь идет о Татьяне Малышевой, которая зарегистрирована как самозанятая.

Истец имеет права на фильмы «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова. Кинокомпания обнаружила на маркетплейсе Ozon предложения о продаже шеврона на липучке с изображением Сергея Бодрова в роли Данилы Багрова и оригинальной цитатой «Сила в правде» из фильма «Брат 2». Разрешение на это правообладатель не давал.

Согласно материалам дела, госпожа Малышева исполнила свои обязательства по утвержденному судом мировому соглашению и выплатила указанную сумму. С маркетплейса товар удален.

В 2024 году Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск кинокомпании «СТВ» о взыскании с местного индивидуального предпринимателя компенсации за продажу товаров с героями фильмов «Брат» и «Брат 2».

