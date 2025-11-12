Владельцу ульяновской компании грозит до трех лет колонии за сокрытие доходов

В Ульяновске вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР завершено расследование уголовного дела директора и владельца строительной компании, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Об этом в среду сообщило СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый, осведомленный о наложении налоговой инспекцией арестов на счета подконтрольной ему компании, в период с августа по ноябрь 2024 года производил расчеты безналичными и наличными денежными средствами, минуя эти счета, тем самым скрыл от налогообложения денежные средства на сумму свыше 5,7 млн руб.

По ходатайству следователя в целях возмещения ущерба на дебиторскую задолженность компании наложен арест.

СУ СКР отмечает, что обвинительное заключение утверждено, дело передается в суд.

По данным источника «Ъ-Волга», речь идет о владельце компании «Ника» (ООО, Ульяновск) Дмитрии Атрасеве. Основной вид деятельности компании — строительство зданий и сооружений. Компания существует с 2008 года. В сравнении с 2024 годом выручка компании в сравнении с 2023 годом упала более чем в два раза и составила 25 млн руб. С апреля 2025 года в отношении «Ники» возбуждено производство по делу о банкротстве.

По данным «Ъ-Волга» Дмитрий Атрасев вину не признает, от дачи показаний отказался, сославшись на 51 статью Конституции РФ.

Андрей Васильев, Ульяновск