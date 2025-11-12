На Куйбышевской железной дороге перевезли с начала года 46 млн тонн грузов

На Куйбышевской железной дороге в октябре 2025 года погружено около 4,2 млн тонн грузов. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

С начала года погрузка достигла 46 млн т, а грузооборот — 105,4 млрд тарифных тонно-км.

Основными грузами остаются нефть и нефтепродукты с объемом 26 млн т, химические и минеральные удобрения — 4,2 млн т, промышленное сырье и формовочные материалы — 2,7 млн т, а грузы в контейнерах составили 2,2 млн т.

Андрей Сазонов