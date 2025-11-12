Для размещения рекламных экранов в Перми будет необходим светотехнический проект

Мэрия Перми предлагает ввести в положение о рекламных конструкциях на территории города понятие «светотехнический проект и «светотехническое заключение». Изменения в положение о рекламе сегодня обсудили депутаты на заседании комитета Пермской городской думы по пространственному развитию и благоустройству. Как сообщила начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Нина Конюкова, нововведение связано с тем, что жители жалуются на слишком яркие изображения на медиафасадах, которые установлены в городе. «Поэтому, во избежание негативного влияния рекламных конструкций на комфортное проживание граждан и безопасность дорожного движения, с 1 марта вводится обязанность при получении разрешения на установку электронных рекламных конструкций предоставлять светотехнический проект»,— пояснила Нина Конюкова.

Светотехнический проект будет разрабатываться применительно к месту установки рекламной конструкции, и в том числе определять допустимые значения уровня яркости электронно-цифрового носителя применительно к месту установки и эксплуатации рекламной конструкции. Светотехническое заключение будет необходимо для подтверждения соответствия установленного электронно-цифрового носителя светотехническому проекту.

Кроме того, проект предусматривает изменение технологии демонстрации рекламы со статичной и динамической на электронную без изменения вида рекламной конструкции.

Напомним, о планах городских властей ввести новые требования для светодиодных рекламных конструкций стало известно в январе прошлого года. Для снижения светового загрязнения и негативного влияния на городскую среду чиновники предлагали отказаться от динамичных изображений. Яркость рекламных вывесок будет измеряться в канделах на 1 кв. м. Для этого в администрации станут использовать специальный прибор — яркомер.