Politico: внезапное усиление вооруженных сил Германии очень беспокоит Францию

Германия стремится стать главной военной державой Европы, что меняет политический баланс сил и вызывает опасения у некоторых ее соседей. Об этом пишет Politico, ссылаясь на мнения опрошенных дипломатов и экспертов. Издание отмечает, что больше всех из-за амбиций немецкой армии беспокоится Франция, так как «десятилетиями в ЕС существовало негласное соглашение: Германия занимается финансами, Франция — военными вопросами».

К 2029 году Германия будет ежегодно тратить на оборону 153 млрд евро, что составляет около 3,5% ВВП, пишет Politico. Один из чиновников ЕС в беседе с изданием сравнил изменение военного потенциала Германии с «землетрясением» в Европе. Другой источник, дипломат, считает, что «это самое важное, что сейчас происходит на уровне ЕС».

Берлин пытается не допустить передачи Еврокомиссии более широких полномочий в европейских закупках оружия и планирует опираться на национальный ВПК. Politico ссылается на документы госзакупок, согласно которым немецкие власти хотят до конца 2026 года провести через Бундестаг оборонные контракты на сумму 83 млрд евро. Закупки касаются всех родов войск — от танков и фрегатов до беспилотников, спутников и радиолокационных систем. А в долгосрочный план бундесвера на 377 млрд евро входят более 320 программ вооружений, сказано в публикации. При этом менее 10% новых контрактов будут направлены поставщикам из США, хотя много лет Германия была одним из главных заказчиков американского ВПК. Почти все выделяемые на оборону средства планируется оставить в Европе, причем значительную часть — в оборонной промышленности самой Германии.

Источники Politico отметили, что перемены уже ощущают в Париже, и они вызывают беспокойство. «Во Франции оборонный аппарат — это ядро системы», — заявил один из чиновников ЕС. По словам собеседников издания, недоверие к Германии глубоко укоренено во французских оборонных кругах. «Это нечто среднее между бдительностью и угрозой», — заявил один из французских военных чиновников. Он добавил, что экономическая мощь Берлина вызывает такую же озабоченность, как и перевооружение. Собеседник Politico пошутил, что немцам не придется снова вторгаться в Эльзас и Мозель (французские регионы, захваченные немецкими войсками в 1940 году): «Они могут просто купить их».