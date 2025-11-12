В Башкирии суд потребовал вернуть незаконно отчужденный участок

Бирский межрайонный суд признал недействительным договор аренды земельного участка в Мишкинском районе и потребовал вернуть его из чужого незаконного владения в собственность Российской Федерации. С иском обратилась прокуратура Мишкинского района, отмечает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что в марте 2022 года министерство земельных и имущественных отношений региона заключило с физическим лицом договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 1,3 тыс. кв. м для ведения личного подсобного хозяйства.

Несмотря на окончание срока соглашения, имущество не вернулось правообладателю. Также было установлено, что спорный участок относится к лесному фонду.

Майя Иванова