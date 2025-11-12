Под Астраханью девочка попала под следствие за хищение у пенсионерки 310 тыс.

Икрянинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении несовершеннолетней уголовное дело о хищении денежных средств с банковского счета пенсионерки (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно релизу, фигурантка неоднократно переводила себе денежные средства 73-летней соседки с марта 2024 года по июль 2025 года. Она находилась с потерпевшей в доверительных отношениях.

Пожилая жительница Астраханской области просила фигурантку помочь с переводом денег родственникам, но та дополнительно переводила их на свой счет. В общей сложности несовершеннолетняя похитила свыше 310 тыс. руб.

Павел Фролов