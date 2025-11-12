В Татарстане в 2026 году прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 16 098 руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Прожиточный минимум в Татарстане на 2026 год составит 16 тысяч рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Прожиточный минимум в Татарстане на 2026 год составит 16 тысяч рублей

Это на 1 025 руб. выше уровня этого года. Сейчас прожиточный минимум в расчете на душу населения составляет 15 073 руб.

В следующем году для трудоспособного населения этот показатель составит 17 547 руб., для детей — 15 615 руб. и для пенсионеров — 13 844 руб.

Анна Кайдалова