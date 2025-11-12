В Ярославле возбудили уголовные дела против повредившего автомобили жителя

В Дзержинском районе Ярославля возбуждено четыре уголовных дела против местного жителя, который 4 ноября повредил автомобили на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: УМВД России по Ярославской области

Полиция установила, что мужчина 1991 года рождения повредил ножом лакокрасочное покрытие и кузова автомобилей Ford, Volvo, Renault и Lada. Ущерб владельцам составил более 300 тыс. руб.

Подозреваемый заявил, что был в состоянии опьянения и не помнит деталей происшествия. Ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Антон Голицын